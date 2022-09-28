Екатерина Осадчая поздравила сына с 20-летним юбилеем и показала редкие фото с ним

Ведущая Екатерина Осадчая рассказала о празднике в ее семье – сегодня день рождения отмечает старший сын знаменитости Илья.

Так, Екатерина Осадчая сообщила, что сегодня, 28 сентября, день рождения празднует ее старший сын Илья Полищук, родившийся в предыдущем браке ведущей с нардепом Олегом Полищуком.

Илья отмечает 20-летний юбилей. По этому случаю звездная мама парня разместила трогательный пост у себя в Instagram и поздравила сына с днем рождения.

"Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятно благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня помню, нашу поездку на море на первой фотографии", — поделилась теплыми воспоминаниями Осадчая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Также ведущая запостила в фотоблоге несколько редких фотографий, где изображена с Ильей, когда он был совсем маленьким, а также где уже взрослый парень и позирует вместе с маленьким братиком.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что Екатерина Осадчая счастливая мама троих сыновей. 18 февраля 2017 года Екатерина родила мужу, продюсеру и ведущему Юрию Горбунову сына Ивана, а 19 августа 2021 года на свет появился еще один сын супругов Даниил. Также у Осадчей есть 20-летний сын Илья от предыдущего брака с нардепом Олегом Полищуком.

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