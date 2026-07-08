Екатерина Осадчая призналась, что кричала на детей и боялась провалиться на выступлениях: "Очень старалась"

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Телеведущая Екатерина Осадчая откровенно рассказала о своих страхах, ошибках и неудачах, признавшись, что не всегда справляется со всем идеально.

Первый месяц лета для знаменитости оказался насыщенным и очень разнообразным в эмоциональном плане. Она много работала, путешествовала и открывала для себя новые места. Но наряду с яркими моментами были и неприятные ситуации. Звезда не всё успевала, опоздала на самолёт и так и не приступила к выполнению списка дел, которые запланировала на лето. Более того, ведущая призналась, что до сих пор не научилась просто отдыхать и ничего не делать.

«Не всё успевала, но очень старалась. Написала 50 пунктов того, что хочу сделать за лето. И пока ни одного не выполнила», — поделилась Осадчая.

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Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Кроме того, знаменитость не скрывала, что порой бывает слишком требовательна к себе. Она честно рассказала о моментах, за которые не готова себя хвалить, и призналась, что не всегда чувствует себя уверенно даже после многолетней работы перед публикой.

«Я была неидеальной мамой. Кричала на детей… Много выступала и каждый раз думала, что не справлюсь», — откровенно написала телеведущая.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Искренность Осадчей сразу нашла отклик у её подписчиков. В комментариях они поблагодарили знаменитость за откровенность и отметили, что именно такие признания помогают увидеть в публичных людях обычных людей со своими слабостями и переживаниями.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая рассказала, как сын застал Горбунова целующимся с «другой тетей».

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