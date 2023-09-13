Екатерина Осадчая призналась, где будет жить и работать ее старший сын после окончания учебы в США

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о своем старшем сыне – 20-летнем Илье.

Сейчас юноша учится в США, а именно в University of Maryland. По словам ведущей, ее сын изучает искусственный интеллект. Однако после выпуска из университета Илья не планирует оставаться за границей, а хочет вернуться в Украину и работать по специальности.

"Илья учится на IT в University of Maryland, изучает искусственный интеллект. Он уже работает на победу нашей страны в этой сфере, а по завершении университета планирует вернуться и работать в Украине по специальности", — рассказала ведущая в интервью Viva!

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, Осадча также призналась, что у нее общие увлечения со старшим сыном. Оказывается, они оба обожают историю. Екатерина и Илья могут вместе посмотреть какой-нибудь исторический подкаст или фильм, кроме того, они читают соответствующие книги и делятся друг с другом впечатлениями.

"У нас есть общее увлечение историей. Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и событиях этой войны. Мы одновременно увлеклись историей, поэтому когда звоним по телефону, можем посоветовать какую-то историческую книгу друг другу или что-то", — призналась ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, 12 сентября Екатерине Осадчей исполнилось 40 лет. По случаю юбилея знаменитость призналась, какие за это время произошли кардинальные изменения в ее жизни.

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