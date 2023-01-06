Екатерина Осадчая призналась, на сколько похудела из-за стресса и сколько ей на самом деле лет

Украинская ведущая Екатерина Осадчая решила ответить на вопросы поклонников, которые их больше всего волнуют.

Так, в сторис своей страницы в Instagram знаменитость пообщалась с фанами и призналась, что с начала полномасштабного вторжения из-за стресса похудела на 5 килограммов, которые не вернулись. А на вопрос, как Осадчая себя успокаивает и употребляет ли седативные препараты, ведущая ответила: "Меня успокаивает ВСУ. Лекарства – нет".

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина рассекретила, что по паспорту ей 39 лет, хотя в душе она чувствует себя на 25. Кроме того, ведущая поделилась, что она вообще не занимается спортом, а худеть ей помогает стресс.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Екатерина Осадчая резко ответила на очередные упреки хейтеров на своей странице в Instagram. Тем, кому не нравится все, что ведущая делает, она посоветовала отписаться от нее. Знаменитость отметила, что сейчас хейт не ко времени и не стоит тратить свое драгоценное время на глупость.

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