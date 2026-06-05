Екатерина Осадчая публично обратилась к отцу и удивила чертами, которые унаследовала от него

Екатерина Осадчая с отцом / © instagram.com/kosadcha

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День рождения отца Екатерины Осадчей стал поводом для телеведущей вспомнить семейные ценности, характер и черты, которые она переняла от него, в частности любовь к ремонту, искусству и котам.

В семье Осадчих 5 июня всегда особая дата. Именно в этот день празднует день рождения отец телеведущей Александр. Екатерина традиционно обратилась к нему публично. Она рассказала, какие черты сформировали ее характер. Некоторые из них она считает ключевыми в своей жизни. Речь идет не только о привычках, но и о жизненных принципах.

«Не всегда легкий, но тот, что помогает добиваться всего, что себе запланировала», — именно так Осадчая описала свой характер, который, по ее словам, сформировался под влиянием отца.

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Екатерина Осадчая с отцом / © instagram.com/kosadcha

Она подчеркнула, что эта черта часто заставляет идти до конца, даже когда путь непростой. Отдельно телеведущая выделила ответственность, которую также переняла от папы. Это привычка доводить дела до конца независимо от настроения или обстоятельств. В этом же перечне — интерес к искусству, строительству и домашним обновлениям.

Екатерина Осадчая с отцом / © instagram.com/kosadcha

Родители Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Екатерина также призналась, что любовь к котам у нее появилась благодаря отцу. Как и привычка не останавливаться на одном месте — папа всегда любил путешествия и новые впечатления. Он никогда не проводил время пассивно, отдавая предпочтение движению и открытиям. Именно эта любознательность, по словам Осадчей, передалась и ей.

Екатерина Осадчая с отцом / © instagram.com/kosadcha

Отец Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов удивили четырьмя нестандартными советами для легкого воспитания детей.

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