Екатерина Осадчая раскрыла, как во время войны борется с тревожностью

3 марта в 21:00 на телеканале " 1+1 Украина " состоится премьера украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life, который получил название "Пісня мого життя".

Ведущей шоу стала Екатерина Осадчая, которая в эксклюзивном интервью для сайта 1+1 рассекретила, как во время войны справляется с тревожностью, и поделилась мыслями, как украинцы могут приблизить победу.

Знаменитость призналась, что от негативных мыслей ее спасает работа. Осадчая пытается себя так нагрузить, чтобы на тревожность просто не было времени. Кроме того, ведущая может послушать медитации и перед сном почитать художественную литературу.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

"Когда я чувствую тревогу внутри, я работаю. Кроме телевидения, у меня очень много работы: поиск пропавших, фонд, дети, которые остались без родителей. Пытаюсь, чтобы на тревожность времени не было. Бывает, когда засыпаю, есть беспокойство. Тогда я слушаю медитации. Я себя приучаю обязательно перед сном читать. Именно на ночь выбираю художественную литературу, чтобы увлечься сюжетом, а не теми эмоциями, которые внутри", — призналась ведущая.

Также знаменитость поделилась своими мыслями, как украинцы могут приблизить победу. Ведущая уверена, что необходимо обязательно донатить на нужды ВСУ. Кроме того, нужно поддерживать близких и родных. Также следует проверять информацию и не стать жертвой пропаганды врага. Екатерина Осадчая добавила, что важно и ментальное здоровье, которое необходимо беречь.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

"Нужно лелеять в себе это ощущение, что я не просто потребитель, не тот, от кого ничего не зависит или просто ожидаю. Нужно прилагать усилия. Приближать победу — это не только донатить на армию. Это также выражать поддержку родным в сложные периоды, работать, платить налоги, активно участвовать в том, что происходит в стране. Мы должны внутри страны быть сильными, не поддаваться на провокации, противодействовать дезинформации. Мы должны быть устойчивыми, потому что враг может нас изматывать морально. Очень важное ментальное здоровье", – поделилась своими мыслями ведущая.

Смотрите премьеру "Пісня мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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