Екатерина Осадчая раскрыла специальность 22-летнего сына и как его отец повлиял на это

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась подробностями об обучении своего старшего сына Ильи от первого брака с политиком Олегом Полищуком.

Парню уже 22 года, и он получает образование за рубежом, в Соединенных Штатах Америки. Ранее Осадчая редко рассказывала о жизни сына, но на этот раз впервые призналась, какую именно профессию он выбрал. Оказалось, что Илья решил посвятить свое будущее IT-сфере. Более того, юноша выбрал очень популярное направление, которое стремительно развивается в современном мире — искусственный интеллект.

"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (искусственный интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас. Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, который также причастен к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, пригодятся в Украине", — призналась Осадчая в интервью для NV.

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

По словам ведущей, Илья уже даже определился, что в будущем вернется в Украину и будет занимать соответствующую должность. В свою очередь, Екатерина подчеркнула, что поддержала выбор сына, ведь эта профессия имеет действительно большие перспективы.

"Конечно, после окончания учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", — отметила ведущая.

Интересно, что Илья в конце прошлого года уже возвращался в Украину. Тогда в зимний период он наслаждался праздниками в кругу семьи и имел возможность увидеться с младшими братьями. Напомним, у Екатерины Осадчей есть еще два сына — Иван и Даниил. Мальчиков звезда родила в браке с Юрием Горбуновым. Кстати, недавно шоумен вместе с потомками поздравили Екатерину с днем рождения оригинальным видео.