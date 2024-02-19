Екатерина Осадчая рассекретила, что с Горбуновым подарила сыну на 7-летие

Сын украинской ведущей Екатерины Осадчей и шоумена Юрия Горбунова 18 февраля отпраздновал свой день рождения.

В своем Instagram знаменитость уже показала, какой сюрприз они с мужем сделали Ивану на 7-летие. Мальчишка в свой день рождения получил немало подарков.

В частности, Осадчая и Горбунов подарили сыну электронный конструктор, где дети могут делать свои первые шаги в электронике и даже смастерить радио, которое будет ловить радиоволны и работать.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, что 7-летний Иван оценил подарок и начал исследовать детали. Тем временем ведущая помогала ему разобраться, как играть. Кроме того, среди подарков были и книги.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая поздравляла сына в своем фотоблоге. Ведущая адресовала Ивану немало приятных слов с пожеланиями. Кроме того, знаменитость показала, как мальчик заметно подрос и изменился с годами.

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