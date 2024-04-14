Екатерина Осадчая рассекретила хобби 7-летнего сына и похвасталась его первым важным достижением

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассекретила интересное хобби их с шоуменом и продюсером Юрием Горбуновым 7-летнего сына.

Оказывается, Иван любит ловить рыбу. В выходной день знаменитость повела сына на рыбалку. В своем фотоблоге Осадчая похвасталась важным достижением Ивана в рыболовстве. У мальчика получилось впервые в жизни поймать рыбу без чьей-либо помощи, она была небольшого размера.

"Сегодня (14 апреля – прим. ред.) рыбный день. Первая в жизни Ивана самостоятельно пойманая рыба", — поделилась ведущая.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Вместе с Екатериной Осадчей и Иваном на рыбалку сходил и младший сын знаменитости – двухлетний Даниил. Мальчик тщательно следил за действиями старшего братика, помогал ему и поддерживал.

"Рыбаки", — подписала фото с сыновьями знаменитость.

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, Екатерина Осадчая – многодетная мамочка. Знаменитость воспитывает троих сыновей – 21-летнего Илью, 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила. Недавно ведущая делилась как после рождения детей держит фигуру в тонусе и какие косметологические процедуры делает.

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