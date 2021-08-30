Екатерина Осадчая рассекретила иностранный вуз, в который поступил ее старший сын

Екатерина Осадчая рассекретила иностранный вуз, в который поступил ее старший сын

Илья будет учиться в США.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая 19 августа в третий раз стала мамой, имеет еще один повод для радости.

Так, молодая мама рассказала об успехах своего старшего сына, 18-летнего Ильи. В сторис своей страницы в Instagram Осадчая разместила снимок с парнем и рассекретила, в какой вуз он вступил. Илья будет учиться в Мэрилендском университете в Колледж-Парке, Америка.

"Илья! Моя гордость" — подписала снимок с сыном, который позирует на фоне университета звездная мама.

Сын Екатерины Осадчей Илья / instagram.com/kosadcha

Отметим, что в июне этого года сын Екатерины Осадчей от первого брака с нардепом Олегом Полищуком Илья отгулял выпускной. Парень закончил киевскую частную международную школу.

Напомним, что Илья не только умный, но и довольно творческий парень. Недавно знаменитый отчим парня Юрий Горбунов отметил день рождения. На нем Илья устроил настоящий концерт под гитару, и даже спел в дуэте с Настей Каменских.

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