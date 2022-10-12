Екатерина Осадчая рассказала, как на концерте Земфиры на Кипре отбирали украинские флаги

Ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая прокомментировала антивоенное высказывание российской исполнительницы Земфиры, которое она произнесла во время своего концерта на Кипре.

Осадчая отметила, что такие высказывания следовало бы делать еще в начале полномасштабного вторжения России. Тогда бы это имело хоть какой-то результат. Теперь слова Земфиры уже ничего не изменят.

"Сказала – хорошо. А 24 и 26 февраля на огромных сольниках в Москве не сказала, а тогда это было очень важно и могло изменить ход дел, когда первые дни и людей еще можно было поднять против. А сейчас это уже такое. Спасибо, конечно, но ничего это уже не изменит", — отметила Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Более того, ведущая рассказала, что происходило во время концерта Земфиры на Кипре. Осадчая поделилась историей украинки, которая была на выступлении певицы. Девушка рассказала, что на входе в зал охранники забирали у людей сине-желтые флаги. Украинка смогла пронести с собой флаг. Когда Земфира начала исполнять песню "Не стреляйте", девушка бросила ей на сцену сине-желтый флаг. Русская певица молча его подняла, отнесла за кулисы и продолжила дальше просто петь, ничего не сказав.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Мне удалось добросить его (ред. – флаг) просто ей под ноги… Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не развернув относит его за кулисы. Я и вся толпа начинает выкрикивать "Нет войне". Проходит минут пять, и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как будто ничего не произошло, и собирать цветы с первых рядов", — говорится в рассказе украинки.

Фото: instagram.com/kosadcha

Земфира идет за кулисы с украинским флагом / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, 9 октября российская исполнительница Земфира дала концерт на Кипре. Артистка произнесла антивоенную речь и призвала Россию прекратить ужасную войну.

Читайте также: