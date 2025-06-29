Екатерина Осадчая рассказала, как случайно провалила интервью с Евой Мендес: "Моему ужасу не было предела"

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Украинская ведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как случайно провалила интервью с известной голливудской актрисой Евой Мендес.

Это произошло много лет назад. В Instagram знаменитость рассказала, что у нее было запланировано интервью с Мендес. Впрочем, она не смогла его записать. А все потому, что Екатерина Осадчая проспала. Ведущая говорит, что когда проснулась в отеле и осознала, что ее интервью уже закончилось, то не на шутку разволновалась и пережила еще тот стресс.

"Когда-то я проспала интервью. Можете себе представить мой ужас, когда я проснулась в отеле и поняла, что интервью уже закончилось. Я просто его проспала. Моему ужасу не было предела. Мне казалось, что просто мир остановился, рухнул. Это было интервью с одной известной голливудской актрисой Евой Мендес", - вспомнила знаменитость.

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Ева Мендес / © Getty Images

Екатерина Осадчая не знала, что ей делать. И все же ведущая взяла себя в руки. Она поняла, что на ситуацию повлиять не сможет, позвонила продюсерам, все им объяснила и предложила ее оштрафовать.

"Я не понимала, что мне делать, как действовать. Потом поняла, что я уже проспала. Я позвонила продюсерам, сказала, что могут меня оштрафовать. Это было много лет назад, но я этот тремор и ужас помню до сих пор", - поделилась Осадчая.

Наконец, интервью у Евы Мендес ведущая тогда все же взяла, но уже на "красной дорожке". Сейчас знаменитость вспоминает эту историю с улыбкой и понимает, что на ее пути случались проблемы и похуже, но тогда она не на шутку испугалась и расстроилась.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

"В конце концов, вечером была "красная дорожка". У Евы Мендес я взяла интервью. Еще потом много лет брала у нее интервью. Сейчас я вспоминаю эту историю, и мне немного смешно, потому что в масштабе всех тех проблем, которые у меня появлялись потом - это мелочь", - подытожила знаменитость.

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Напомним, недавно Екатерина Осадчая делилась семейным контентом. Ведущая показывала фото с мужем, продюсером Юрием Горбуновым, и двумя сыновьями, где они были изображены в деловых образах.