Екатерина Осадчая рассказала о появлении экс-замминистра обороны Анны Маляр в "Пісні мого життя"

Уже в воскресенье, 3 марта, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера проекта "Пісня мого життя".

Ведущей шоу стала Екатерина Осадчая. Так, знаменитость поделилась деталями первого эпизода "Пісні мого життя", где появятся экс-замминистр обороны Анна Маляр, актер Андрей Исаенко, певица Юлия Санина и военнослужащий Александр Ляшук. Каждый из них будет загадывать песню, которая ассоциируется с определенным периодом жизни.

"Год назад мы были в Финляндии и сняли пилотный эпизод проекта "Пісня мого життя". В тот момент, когда мы закончили съемку, поняли, что этот формат очень подходит нашему времени сейчас. Ведь мы о смыслах, песнях, воспоминаниях и ностальгии по прошлому. В первом эпизоде к нам приедут экс-заместитель министра обороны Анна Маляр, известный актер Андрей Исаенко, певица Юлия Санина и военнослужащий Александр Ляшук с котом по кличке Шайба. По правилам проекта, каждый из гостей загадывает песню, которая ассоциируется с определенным периодом его жизни. и какую песню загадал - не знаю даже я. Во время съемок было столько воспоминаний, чувственных и головокружительных моментов, что я не смогла сдержать слез", - рассказала Екатерина Осадчая.

Шоу "Пісня мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина"

К тому же 3 марта исполняется два года проекта по поиску пропавших гражданских украинцев "Найти своих", который основала Екатерина Осадчая. Так, знаменитость честно ответила, скольких украинцев удалось спасти и найти:

"Радуюсь тому, что мы имеем возможность объединять нашу социальную работу с работой телевизионной. 3 марта два года назад мы запустили телеграмм-канал "Найти своих", который впоследствии вырос в телевизионный формат. Сейчас совместными усилиями было найдено 3410 человек. Мы так много говорили о гражданском плене, приходили в студию с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцем, рассказывали, как важно обратить внимание на гражданский плен, и, наконец, через год появилась международная платформа, посвященная поиску гражданских пленных, которых похитила россия. Нас ждет еще очень много работы, но наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки", – поделилась телеведущая.

Шоу "Пісня мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина"

Смотрите премьеру "Пісня мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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