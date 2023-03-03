Екатерина Осадчая рассказала о том, как провела год полномасштабной войны

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, как для нее прошел год с начала полномасштабной войны в Украине.

Все это время звезда занималась поисками украинцев, как исчезли во время боевых действий. Ровно год назад Осадчая создала Telegram-канал "Пошук зниклих", впоследствии трансформировавшийся в масштабный социальный проект, сотрудничающий с Нацполицией, Национальным информационным бюро, а также со многими другими госструктурами и организациями.

"Проект "Знайти своїх" стартовал 3 марта с того, что стало появляться очень много сообщений о пропавших людях, в частности детях, и уже тогда стало понятно, что людям нужна информация, как искать друг друга. Ценность нашего проекта заключается в том, что мы постоянно ищем новые средства поиска, например, на временно оккупированной территории, где нет связи. Мы с командой иногда говорим о том, что победа для нас наступит только тогда, когда мы найдем всех потерявшихся", — поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

К тому же телеведущая добавила, что сейчас активно работает над историями гражданского поиска, а также пытается достучаться до международного комитета "Красного Креста".

"Сейчас самые сложные наши истории поиска – это истории гражданского плена. Мы каждый день пытаемся привлечь внимание сообщества к этой проблеме. Ведь например, когда ты слышишь историю о том, что 20-летнего парня из Бучи, которого уже год ищет мама, забрали прямо из улицы, то понимаешь, что он находится в гражданском плену, пока мы стараемся достучаться до всех в международном комитете "Красного Креста", чтобы они прилагали больше усилий и пускали их к нашим гражданским пленникам. пускают их к гражданским и военнопленным. Это чрезвычайно большая проблема, с которой нам нужно бороться", — говорит Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

За год существования проект получил 7456 заявок об исчезновении гражданских лиц, из них 3556 – это украинцы из Мариуполя. Волонтеры проекта за год провели 10 000 контактов с родственниками пропавших. Совместными усилиями установлено местонахождение или восстановлена связь с 2145 украинцами.

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