Екатерина Осадчая резко обратилась к украинцам, которые хвастаются жизнью за границей: "Имейте разум"

Телеведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала на публикации некоторых украинцев, которые кичатся всеми преимуществами жизни за границей и забывают, что в их стране продолжается война.

В сторис в Instagram знаменитость обратилась к своим согражданам и попросила иметь хоть немного уважения к тем, кто сейчас оказался в затруднительном положении.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте разум, если вы в тепле, со светом за границей, не стоит кричать, как вам классно", — написала ведущая.

По мнению телеведущей, сейчас каждый имеет право проживать жизнь, но стоит не забывать и о событиях, охвативших Украину. Больше Осадчую разгневало то, как некоторые люди кичатся посещениями ресторанов и кафе, а также выставляют фото с пирожными в Сеть в тот день, когда в Украине чтят память жертв Голодоморов.

"Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать. Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв голодомора — отдельный вид цинизма", - написала Екатерина.

Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Екатерина Осадчая рассказала об украинцах, которые сейчас находятся в плену.

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