Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Екатерина Осадчая резко обратилась к украинцам, которые хвастаются жизнью за границей: "Имейте разум"

Екатерина Осадчая резко обратилась к украинцам, которые хвастаются жизнью за границей: "Имейте разум"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
41к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Екатерина Осадчая резко обратилась к украинцам, которые хвастаются жизнью за границей: "Имейте разум"

Фото: instagram.com/kosadcha

Звезду возмущает поведение некоторых граждан в других странах.

Телеведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала на публикации некоторых украинцев, которые кичатся всеми преимуществами жизни за границей и забывают, что в их стране продолжается война.

В сторис в Instagram знаменитость обратилась к своим согражданам и попросила иметь хоть немного уважения к тем, кто сейчас оказался в затруднительном положении.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте разум, если вы в тепле, со светом за границей, не стоит кричать, как вам классно", — написала ведущая.

По мнению телеведущей, сейчас каждый имеет право проживать жизнь, но стоит не забывать и о событиях, охвативших Украину. Больше Осадчую разгневало то, как некоторые люди кичатся посещениями ресторанов и кафе, а также выставляют фото с пирожными в Сеть в тот день, когда в Украине чтят память жертв Голодоморов.

"Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать. Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв голодомора — отдельный вид цинизма", - написала Екатерина.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Екатерина Осадчая рассказала об украинцах, которые сейчас находятся в плену.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
41к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация