Екатерина Осадчая с двухмесячным сынишкой и мужем позировала в волнах моря

Ведущая поблагодарила мужа за любовь.

Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая сообщила о важной дате в ее семье и сделала это очень нежно.

Сегодня, 19 октября, исполняется два месяца младшему сыну Екатерины и ее мужа, ведущего и продюсера Юрия Горбунова. По этому случаю молодая мама у себя в Instagram разместила снимки, на которых предстоит с любимым и крохотным малышом на руках.

instagram.com/kosadcha

Судя по фотографиям, они были сделаны во время недавнего отдыха семьи где-то заграницей. Осадчая позирует в длинном свободном пляжном платье персикового цвета и держит на руках маленького Данила. Рядом с ними стоит Юрий в черных шортах и белой рубашке. Семья изображена в волнах моря на фоне гор.

instagram.com/kosadcha

"Данилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение. Юра, спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих", — поблагодарила любимого Екатерина.

Отметим, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017-м году. У пары также есть старший общий сын Иван, который появился на свет 18 февраля 2017 года.

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