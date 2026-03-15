Екатерина Осадчая с мужем Горбуновым восхитила прогулкой с их сыновьями в Киеве
Семья исправно наслаждается приходом весны.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, шоумен Юрий Горбунов поделились своей весенней прогулкой с детьми.
Супруги порадовали поклонников редким семейным контентом. Звезды показали, как вместе с сыновьями Иваном и Даниилом наслаждались Киевом во время выходного дня. Семья устроила импровизированный фотосет на фоне живописного пейзажа Пейзажной аллеи и поделилась результатом в Instagram.
На фотографиях подросшие мальчики предстают вместе с родителями и отдельно в объятиях папы Юрия. В посте Екатерина отметила, что каждый раз после очередных вражеских обстрелов они учатся ценить такие моменты еще больше. И тем самым знаменитость напомнила эту простую истину другим.
«Замечали, что после страшных ночей живешь следующий день особенно смакуя каждую минуту, запечатлеваешь мгновения, которых могло бы не быть. Держим строй и живем каждый день на полную!» — растрогала ведущая.
