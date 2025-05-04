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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Екатерина Осадчая с мужем Горбуновым показалась с их сыновьями-красавцами в деловых образах

Счастливое семейство попозировало для фотографий на память.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала свою семью и как они вместе проводят время.

Звезда в последнее время все чаще радует поклонников контентом с мужем Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями Данилом и Иваном. В этот раз в фотоблоге ведущая похвасталась результатом их недавней семейной фотосессии. Так, для новых фотографий супруги с детьми выбрали family-лук.

В частности, Екатерина надела штаны-палаццо с подтяжками и белоснежную рубашку, а вот шоумен с сыновьями позировали в классических деловых черных костюмах. Семейство ради фото пообнималось и подурачилось перед камерой. Тем временем невооруженным глазом заметно, как Данило и Иван подросли и изменились.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с детьми / © instagram.com/kosadcha

Дети Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Дети Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

В комментариях звездные друзья ведущих и их поклонники уже отреагировали на контент многими комплиментами:

  • "Какие вы классные" – Наталья Денисенко

  • Очень красивая семья. Счастья вам!

  • Как вы прекрасны. Прекрасная пара и классная у вас семья

Напомним, недавно Екатерина Осадчая с семьей отправилась в путешествие. Звезда показала, как они в полном составе играли в загородном комплексе возле бассейна.

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