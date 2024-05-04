Екатерина Осадчая с мужем восхитили, как с детьми накануне Пасхи проводят время

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж, ведущий и продюсер Юрий Горбунов порадовали поклонников семейным контентом.

В своих фотоблогах звездные супруги опубликовали ряд фотографий со своими детьми. В частности, Екатерина показала, как играла с двухлетним Данилом дома. Ведущая вместе с сыном развивали мелкую моторику и учились считать.

"Сколько бы игрушек ни было, а бутылка с камешками самая интересная", - с юмором написала звезда.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Также ведущая поделилась планами, как проведет Пасху. По словам Екатерины, сначала с вечера они пойдут в церковь и освятят праздничные корзинки, а затем соберутся всей семьей за столом.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Завтра большой день! Планируем сегодня вечером идти святить паски. Не всегда успеваю печь их сама, но пасхальный стол и утро всегда полны тепла. Люблю эти моменты, когда все собираемся вместе. И дом, наполненный этим светом", - растрогала Осадчая.

В свою очередь Юрий Горбунов также поделился снимками, как проходит их ожидание Пасхи. В частности, ведущий показал фото с сыном Иваном на рыбалке.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно певица Камалия показала своих подросших 10-летних дочерей, с которыми встретилась за границей.

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