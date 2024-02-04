Екатерина Осадчая шокировала, как "Дія" выдала ее за другого человека

В профиле ведущей появилось совсем другое фото.

Ведущая Екатерина Осадчая показала, каким образом массовый сбой в приложении "Дія" отразился в ее профиле.

В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила скриншот своего профиля в "Дії", правда там была фотография совсем другого человека. Впрочем, имя, фамилия и отчество, дата рождения и РНОКПП отображались Осадчей:

"У меня теперь так. Техника – штука досадная, надо быть готовым ко всему. Но есть плюсы. Это было испытание на прочность и "Дія" становится крепче", – прокомментировала неисправности в работе "Дії" Осадчая.

Екатерина Осадчая показала следствие сбоя в работе "Дії" в ее профиле / Фото: instagram.com/kosadcha

Как известно, 3 февраля во время голосования за победителя Нацотбора на "Евровидение-2024" произошел массовый сбой в работе "Дія". Отдать свой голос украинцы могли только в приложении. Впрочем, когда ведущие Нацотбора объявили линии для голосования открытыми, "Дія" перестала работать.

Как позже прокомментировал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, проблемы в приложении "Дія" произошли из-за рекордного количества пользователей за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования на Нацотборе в прошлом году – 15 тысяч запросов.

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