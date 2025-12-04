Екатерина Осадчая шокировала, как Светлана Лобода пыталась сорвать финал "Голосу. Діти"

Светлана Лобода и Екатерина Осадчая

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая шокировала историей, как певица Светлана Лобода пыталась сорвать финал вокального шоу "Голос. Діти".

Артистка была тренером в первой сезоне проекта. Тем временем Екатерина Осадчая вела шоу. Ведущая в своем Instagram вспомнила неприятный инцидент, который произошел в финале. Дело в том, что Светлана Лобода хотела со своим подопечным выступить последней, ведь считала, что именно так ее больше запомнят зрители и шансы на победу увеличатся. Однако финальный номер был за лидером группы "Вопли Водоплясова" Олегом Скрипкой. Но Лобода не отступала. Когда им нужно было выходить на сцену, она закрылась в туалете и не выходила оттуда.

"Финал первого сезона "Голосу. Діти". В финале трое детей. Тренеры - Олег Скрипка, Светлана Лобода и Тина Кароль. Последней должна выступать девочка из команды Олега Скрипки. И Светлана Лобода решает, что последней должна выступать она. И ничего не придумывает, как закрыться в туалете. Ей надо выходить на сцену, а Света не выходит из уборной", - вспомнила Осадчая.

Реклама

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Наконец, Светлана Лобода достигла своего и выступала последней. Однако победу ей это не принесло. В первом сезоне проекта первое место завоевала подопечная Олега Скрипки - Анна Ткач. А участник, наставником которого была Светлана Лобода, оказался на третьей строчке.

"Она таки добилась того, что выступила последней со своим мальчиком. Все считают, что если ты выступаешь последней, то тебя больше запоминает зритель и у тебя больше шансов на победу. Но победила девушка Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не сработала", - говорит ведущая.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая поделилась еще одной историей. Ведущая вспомнила, как американская певица Мадонна при ней отчитала своего помощника, который назвал Украину Россией.