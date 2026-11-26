Екатерина Осадчая

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Ведущая «Голосу країни-14» Екатерина Осадчая вспомнила, как работала над программой о жизни звезд «Світське життя».

Проект выходил на экраны около 20 лет. За это время у Екатерины Осадчей собрался большой багаж разных историй. В частности, были и неприятные моменты, поскольку ведущая не боялась задавать знаменитостям достаточно провокационные вопросы. Екатерина Осадчая в интервью Анне Хаустовой признается, что случалось разное. Однако лично она ничего не боялась, потому что умела за себя постоять. Да и до драк, к счастью, не доходило.

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«И обижались, конечно, и не разговаривали, и выясняли какие-то обстоятельства. Было разное. Почему-то мне всегда вспоминается один момент… Когда это касалось меня, я всегда могла за себя постоять. Было такое, как известный теннисист меня схватил за руку и тряс как дерево. Я никогда этого не боялась. До каких-то драк не доходило», — говорит знаменитость.

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Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Однако был один опасный инцидент, который очень сильно возмутил Екатерину Осадчую. Знаменитость вспоминает, что в свое время ей представился случай взять интервью у европейской звезды. Однако менеджмент решил завершить их разговор и не нашел ничего лучше, чем начать душить оператора. Екатерина Осадчая была очень сильно озадачена и возмущена, поскольку это касалось ее команды.

«Но как-то я брала интервью, кто-то в Украину приезжал из европейских звезд. Я брала интервью, организатор ничего не нашел лучше, как закончить интервью, как начал душить оператора. Я была так озадачена. Это был первый момент, когда я не смогла себя собрать в кучу. Ничего меня так не расшатывало, как эта несправедливость и что это касается не меня, а моей команды. Оператор здесь при чем?» — говорит знаменитость.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

С начала полномасштабной войны «Світське життя» перестала выходить на экраны. Ведущая говорит, что за эти годы все очень сильно изменились: и она, и зрители, и страна. Так что Екатерина Осадчая убеждена, если «Світське життя» и вернется на экраны, то уже не в том виде, что было раньше.

«Никто не знает, как это будет: когда закончится война, при каких условиях, какими мы будем, когда это будет. Я единственное, что понимаю, что в таком виде, как „Світське життя“ было, наверное, его уже не будет. Потому что мы изменились, страна изменилась. Давайте все понимать, что ничего, что было, таким же не будет, и мы такими же не будем, и я другая, и страна другая. Думаю, что в каком-то виде — возможно, но сейчас…», — объяснила ведущая.

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Напомним, ранее Екатерина Осадчая честно призналась, вывезет ли сыновей из Киева на зиму. Ведущая удивила семейной дилеммой.

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