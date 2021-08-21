Екатерина Осадчая тогда и сейчас: как изменилась ведущая за 20 лет

Екатерина Осадчая тогда и сейчас: как изменилась ведущая за 20 лет

Знаменитость начала свой карьерный путь с моделинга.

Екатерина Осадчая — звезда канала "1+1".

Чтобы стать узнаваемой в шоу-бизнесе, знаменитость сначала прошла довольно тернистый путь в роли модели и ведущей. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменилась теледива за 20 лет.

Екатерина Осадчая родилась в Киеве 12 сентября в 1983 году.

instagram.com/kosadcha

Будущая звезда с детства отличалась от сверстников высоким ростом. Поэтому в 13 лет Осадчая окончила киевскую модельную школу и вскоре уехала в Японию работать. Звезда рассказывала, что ей приходилось нелегко.

Впоследствии Катя подписывала контракты и работала моделью в Германии, Англии и Франции. Так, в Париж Екатерина поехала в 16.

Впрочем, в 18 она решила вернулась в Украину и стать тележурналистом. Знаменитость занималась изучением украинского языка, дикцией и постановкой голоса.

Сначала Осадчая работала корреспондентом на Первом национальном канале. В 2005 году Екатерина стала ведущей "Светской хроники" на "Тонис", а уже через два годаее пригласили ведущей "Світського життя". Она интервьюировала известных голливудских звезд по всему миру.

2016 / Светская жизнь

В кадре и на красных дорожках знаменитость демонстрировала стильные луки. А ее изюминкой стали экстравагантные шляпки.

пресс-служба канала "1+1"

2016

2017 / instagram.com/kosadcha

2016 / tv.ua

Знаменитость всегда восхищала своим стилем. Екатерина чаще всего появляется на светских мероприятиях в обтягивающих платьях, которые подчеркивают ее осиную талию и длинные ножки, а также на каблуках.

В жизни Осадчая не прибегает к экспериментам с прической. Знаменитость носит светлые волосы и иногда меняет оттенки цвета.

instagram.com/kosadcha

Впрочем, для фотосессий ведущая может изменить свой имидж.

2013 / Vogue

pink.ua

Дома же Екатерина Осадчая предпочитает удобную одежду и отказывается от макияжа. К слову, телезвезда не стесняется показывать свою натуральную красоту в целом. В фотоблоге ведущая смело демонстрирует лицо без декоративной косметики.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Также звезда часто щеголяет своей изящной фигурой в купальнике.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

2019 / instagram.com/kosadcha

За 12 лет работы на телеканале "1+1" Екатерина Осадчая сменила множество нарядов и шляпок, удивляла смелыми прическами и стильным макияжем. Кроме того, с 2011 года Екатерина Осадчая стала ведущей шоу "Голосу країни". Также знаменитость приняла участие в таких проектах: "Танці з зірками", "Голос. Діти", "Маленькі гіганти" и "Модель XL".

instagram.com/kosadcha

2020 / instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Ведущая дважды была замужем. Первым мужем Екатерины стал бизнесмен и народный депутат Олег Полищук, которому Осадчая родила сына Илью. В 2004-м пара рассталась. В 2017 звезда вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова и родила сына Ивана.

instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась за 20 лет певица Оля Полякова. Звезда заявила о себе в 2000 году.

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