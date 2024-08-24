Екатерина Осадчая трогательно обратилась к мужу Горбунову с особым поздравлением: "Двойной праздник"

Сегодня, 24 августа, украинский продюсер Юрий Горбунов отмечает день рождения.

Знаменитость уже успела поздравить жена, ведущая Екатерина Осадчая. В фотоблоге она адресовала возлюбленному нежные поздравления и вспомнила, как Юрий на 21-летие встречал Независимость Украины и принимал участие в Революции на граните. В то же время в двойной праздник ведущая трогательно поблагодарила избранника за любовь, заботу и замечательных сыновей. И к тому же показала трогательные фото именинника с семьей.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с семьей / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мой Юрчик, любимый, с Днем рождения! Когда провозглашали восстановление Независимости Украины тебе был 21 год, уже закончил институт, вместе со сверстниками принимали участие в революции на граните в Киеве и только могу представить, какой ожидаемой была Независимость и как ты радовался (хотела б тогда это видеть своими глазами!). Сейчас у нас ежегодно двойной праздник, и я невероятно благодарна судьбе, что я с тобой рядом. Ты лучший папа в мире для наших мальчишек и то, как они готовились к твоему Дню рождения, это особое проявление любви. С Днем рождения, мой Юрчик, спасибо, что терпишь меня и только ты знаешь, что в этом "терпишь", – нежно поздравила мужа Екатерина.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно в семье Екатерины Осадчей был еще один праздник. Ее младший сын Даниил отметил 3-летие. По этому случаю ведущая показала редкие архивные фото, где позирует беременной.

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