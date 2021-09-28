Екатерина Осадчая трогательно поздравила сына с 19-летием и показала редкие фото

Также звезда показала, как выглядела в 19 лет.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая недавно поделилась, как прошла ее беременность в 37 лет, рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 28 сентября, старшему сыну знаменитости Ильи исполняется 19 лет. По этому случаю Екатерина опубликовала редкие фото, на которых изображена вместе с сыном. Звезда показала, как рос ее мальчик.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / instagram.com/kosadcha

"Впервые празднуем этот день далеко друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а остальные скажу тебе лично", — трогательно поздравила сына Екатерина.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

Кстати, она также показала снимок, на котором ей еще 19 лет, а Илье — полгода. А теперь уже ее сыну 19 лет.

19-летняя Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

"Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", — пошутила ведущая.

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал, как жена в пижаме трогательно поздравила его с днем рождения. Ведущему исполнилось 37 лет.

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