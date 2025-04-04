Екатерина Осадчая удивила, какую операцию ей навязывали во время работы в моделинге

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Украинская ведущая Екатерина Осадчая ошеломила требованиями во время работы в модельном бизнесе.

Звезда в фотоблоге вспомнила довольно непростое время, когда ей как манекенщице пытались навязать комплексы. В частности, обращали внимание на форму ушей и даже рекомендовали совершить пластическую операцию. Однако Осадчая отказалась.

"Сколько раз указывали на недостатки и то, что нужно срочно изменить. К примеру, в 14 лет в модельном агентстве мне хотели сделать пластическую операцию, чтобы не торчали уши. Операцию на ушах я не сделала, но это вы и так заметили", - написала Екатерина.

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Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

В то же время, ведущая признается, что тогда начался ее путь борьбы с уверенностью в себе. В свое время после начала телекарьеры Осадча сомневалась не только во внешности, но и в голосе. Однако это и стало стимулом к развитию. В итоге результат пришел с годами и теперь Екатерина чувствует себя уверенно.

"Приходишь на кастинг и в очереди идеальные девушки. Ты думаешь: "Что я здесь делаю?". Потом я пошла работать на телевидение и тут одна неуверенность догоняла другую: голос не тот, внешность не та, манера не та. Но обратно дороги нет. Нельзя сказать: "Стоп, ждите. Я сейчас настроюсь и начнем". И есть ты, камера и миллионы зрителей, которые даже не подозревают, что ты от нервов и волнения едва стоишь на ногах. Конечно, годы проходят и ты зарабатываешь эту уверенность", - поделилась откровенно звезда.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика сделала пластическую операцию. Екатерина показала, как выглядит ее подбородок после снятия повязки.