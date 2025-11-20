Екатерина Осадчая удивила самым большим провалом в модельной карьере: "Представьте мой шок"

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая откровенно рассказала о самом большом провале в модельной карьере.

Знаменитость в свое время работала моделью. Ведущая решила в Instagram рассказать о факапах, которые с ней случались. Екатерина Осадчая признается, что большой ее проблемой было то, что она не знала английского языка. Кроме того, знаменитость могла не услышать будильник и проспать. Как-то так Екатерина не успела на самолет. С тех пор звезда включает два будильника.

С Осадчей произошел еще один неприятный факап, после которого она всегда держит фигуру в форме и не набирает лишних кило. Знаменитость должна была сняться в купальнике. Когда ее утвердили, у Екатерины был один вес, когда должны были состояться непосредственно съемки, то на тот момент она набрала пять кило. Тогда и сама ведущая была недовольна, и организаторы фотосета.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

"Я постоянно набирала лишний вес. И самый большой факап был, когда кастинг проходил зимой, меня отобрали для съемок в купальнике. Приходит весна, мы летим на остров Маврикий, я прилетаю, а на мне - плюс пять килограммов. Представьте их шок, мой шок. Этот факап меня научил держать себя всегда в форме, всегда в одном весе и не подводить людей своей фигурой", - призналась ведущая.

