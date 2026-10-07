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Екатерина Осадчая удивила своим решением на счет выезда из Киева с детьми
Ведущая рассказала, планирует ли она покинуть Киев вместе с младшими сыновьями на фоне усиления обстрелов столицы.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, планирует ли она уехать из Киева вместе с младшими сыновьями на фоне усиления обстрелов столицы.
В последнее время некоторые украинские знаменитости принимают непростые решения ради безопасности детей. Часть семей временно покидает Киев. Екатерина Осадчая пока не готова пойти на такой шаг. Её младшие сыновья продолжают учиться в столице. Ивану девять лет, а Даниилу пять. Ведущая признаётся, что каждый день переживает за них.
«Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на Запад Украины! Насколько это будет возможно, столько времени мы будем в Киеве», — рассказала Осадчая.
Ведущая не скрывает: материнские переживания никуда не исчезают, особенно когда дети находятся в школе или детском саду. В то же время пока семья не рассматривает переезд из столицы как необходимый шаг. Осадчая и её муж Юрий Горбунов продолжают оставаться в Киеве вместе с младшими сыновьями.
У Екатерины Осадчей также есть старший сын Илья, которому 23 года. Сейчас он учится в США по специальностям, связанным с информационными технологиями, анализом больших данных и искусственным интеллектом. По словам ведущей, после окончания учебы он планирует вернуться в Украину.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая расплакалась на фоне новых атак РФ на Украину и обратилась к миру.