Екатерина Осадчая удивила своим решением на счет выезда из Киева с детьми

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, планирует ли она уехать из Киева вместе с младшими сыновьями на фоне усиления обстрелов столицы.

В последнее время некоторые украинские знаменитости принимают непростые решения ради безопасности детей. Часть семей временно покидает Киев. Екатерина Осадчая пока не готова пойти на такой шаг. Её младшие сыновья продолжают учиться в столице. Ивану девять лет, а Даниилу пять. Ведущая признаётся, что каждый день переживает за них.

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«Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на Запад Украины! Насколько это будет возможно, столько времени мы будем в Киеве», — рассказала Осадчая.

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Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущая не скрывает: материнские переживания никуда не исчезают, особенно когда дети находятся в школе или детском саду. В то же время пока семья не рассматривает переезд из столицы как необходимый шаг. Осадчая и её муж Юрий Горбунов продолжают оставаться в Киеве вместе с младшими сыновьями.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

У Екатерины Осадчей также есть старший сын Илья, которому 23 года. Сейчас он учится в США по специальностям, связанным с информационными технологиями, анализом больших данных и искусственным интеллектом. По словам ведущей, после окончания учебы он планирует вернуться в Украину.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая расплакалась на фоне новых атак РФ на Украину и обратилась к миру.

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