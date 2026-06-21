Екатерина Осадчая устроила сыновьям викторину о Юрии Горбунове: искренние слова малышей рассмешили поклонников

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая тронула пользователей сети семейным видео с сыновьями, которые поздравили Юрия Горбунова с Днём отца.

Звездная мама опубликовала забавный ролик с участием 9-летнего Ивана и 4-летнего Даниила. Мальчики согласились пройти небольшую викторину о своём папе. Они рассказали, каким видят Юрия Горбунова дома и за что его больше всего ценят. Ответы получились искренними и местами очень смешными. Особенно тронули слова детей о любви в семье. В конце видео братья единодушно обратились к отцу с тёплым признанием.

«Папа лучше всех умеет водить машину и смеяться», — поделились Иван и Даниил.

Реклама

Пост Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Также ребят спросили, когда их отец бывает сердитым. Младший сын убеждён, что это случается тогда, когда его раздражает старший брат. Иван же честно признался, что причиной может стать его поведение в школе. Не обошлось и без шуток о кулинарных способностях телеведущего. Сначала старший сын заявил, что папа вообще ничего не готовит, но вскоре быстро вспомнил о его фирменных шашлыках.

«Мы любим папу», — хором сказали мальчики в конце ролика.

Пост Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая публично обратилась к своему отцу и удивила чертами, унаследованными от него.

Новости партнеров