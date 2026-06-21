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Екатерина Осадчая устроила сыновьям викторину о Юрии Горбунове: искренние слова малышей рассмешили поклонников
Сыновья раскрыли самую сокровенную правду об отце.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая тронула пользователей сети семейным видео с сыновьями, которые поздравили Юрия Горбунова с Днём отца.
Звездная мама опубликовала забавный ролик с участием 9-летнего Ивана и 4-летнего Даниила. Мальчики согласились пройти небольшую викторину о своём папе. Они рассказали, каким видят Юрия Горбунова дома и за что его больше всего ценят. Ответы получились искренними и местами очень смешными. Особенно тронули слова детей о любви в семье. В конце видео братья единодушно обратились к отцу с тёплым признанием.
«Папа лучше всех умеет водить машину и смеяться», — поделились Иван и Даниил.
Также ребят спросили, когда их отец бывает сердитым. Младший сын убеждён, что это случается тогда, когда его раздражает старший брат. Иван же честно признался, что причиной может стать его поведение в школе. Не обошлось и без шуток о кулинарных способностях телеведущего. Сначала старший сын заявил, что папа вообще ничего не готовит, но вскоре быстро вспомнил о его фирменных шашлыках.
«Мы любим папу», — хором сказали мальчики в конце ролика.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая публично обратилась к своему отцу и удивила чертами, унаследованными от него.