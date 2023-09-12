Екатерина Осадчая в день своего юбилея рассказала о кардинальных изменениях в жизни

Телеведущая Екатерина Осадчая сегодня, 12 сентября, празднует свой день рождения.

Знаменитость в праздничный день вышла на связь со своими поклонниками в Instagram. Екатерина искренне поблагодарила всех за поздравления, а также рассказала, что изменилось в ее жизни за этот год.

Да, ведущая призналась, что совсем не чувствует свой возраст и не задумывается над ним. По словам Екатерины, сейчас существуют более важные темы для волнения.

"Сегодня мне 40. Это тот самый странный переход в новый этап, которого я совсем не чувствую и всех тех кризисов, сожалений по годам и т.д. (Хотя рассказывали, что будет, но нет...) Просто у нас так много вокруг проблем, что мои годы это точно самая маленькая проблема, тут бы просто знать, что именно будет завтра и что наступит завтра. Я точно знаю, что возраст не в паспорте, а внутри, а мне внутри существенно меньше лет, но вместе с тем уже есть опыт жизни, но с моим характером этот опыт не добавляет спокойствия", - поделилась Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

В публикации звезда рассказала, как много важных изменений произошло в ее жизни и о чем она мечтает больше всего.

"Я отмеряю годы своими днями рождениями, всегда он совпадал с началом года учебного, так и осталась привычка. За последний год было так много воплощено, но впереди еще больше. Мы расширили "Поиск пропавших" до масштабов мультиплатформенной инициативы, вышло 57 выпусков "Найти своих" с "1+1", мы в прошлый день рождения собирали на дом для одной многодетной семьи, а теперь на сегодняшний день покупаем еще три благодаря бизнесу. Мы выпустили благотворительную коллекцию, подписывали меморандумы с государством, требовали изменений в законы и бесконечно ходили по кабинетам. Все это были малые шаги, но все это ведет к большим изменениям. У меня впереди так много планов и дел, маленькие дети и целая Украина где нам отстраивать и строить самую крутую страну в мире. Ну а желание я загадаю одно на нас всех победы. И тысячу раз сегодня скажу ВСУ, что я встречаю свои 40 дома благодаря каждому герою", - поделилась ведущая.

Напомним, в праздничный день Екатерину трогательно поздравил с днем рождения муж Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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