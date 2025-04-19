- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 553
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Осадчая в купальнике похвасталась отдыхом с сыновьями и мужем Горбуновым
Звездное семейство отправилось на несколько дней во Львов.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась воспоминаниями об отдыхе в весеннем Львове.
В фотоблоге звезда рассказала, что недавние выходные она провела вместе с двумя сыновьями и мужем, шоуменом Юрием Горбуновым. Семья наслаждалась теплыми весенними днями в загородном гостинично-ресторанном комплексе.
Так, Осадчая наделала целую серию фото на природе, где полюбовалась местными видами. Кроме того, ведущая показала, как с Иваном и Данилой радовалась водным процедурам. В путешествии Осадчая также посвятила время и возлюбленному. Вместе с Горбуновым она сделала романтическое селфи на фоне водоема.
Также семья насладилась прогулками по улочкам Львова. И на память сделала ряд фотографий на фоне разных достопримечательностей города.
"Наконец-то наступило тепло. Несколько дней во Львове. Успели застать приход настоящей весны", - подписала кадры знаменитость.
Напомним, недавно супруга певца Дмитрия Монатика показала их четырехмесячного сына Леона. Ирина сделала фото во время их прогулки.