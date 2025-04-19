Екатерина Осадчая в купальнике похвасталась отдыхом с сыновьями и мужем Горбуновым

Екатерина Осадчая с семьей / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась воспоминаниями об отдыхе в весеннем Львове.

В фотоблоге звезда рассказала, что недавние выходные она провела вместе с двумя сыновьями и мужем, шоуменом Юрием Горбуновым. Семья наслаждалась теплыми весенними днями в загородном гостинично-ресторанном комплексе.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Так, Осадчая наделала целую серию фото на природе, где полюбовалась местными видами. Кроме того, ведущая показала, как с Иваном и Данилой радовалась водным процедурам. В путешествии Осадчая также посвятила время и возлюбленному. Вместе с Горбуновым она сделала романтическое селфи на фоне водоема.

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Екатерина Осадчая с мужем / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

Также семья насладилась прогулками по улочкам Львова. И на память сделала ряд фотографий на фоне разных достопримечательностей города.

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

"Наконец-то наступило тепло. Несколько дней во Львове. Успели застать приход настоящей весны", - подписала кадры знаменитость.

Напомним, недавно супруга певца Дмитрия Монатика показала их четырехмесячного сына Леона. Ирина сделала фото во время их прогулки.