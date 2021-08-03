Екатерина Осадчая в купальнике показала большой живот на последних месяцах беременности

Ведущая рассказала о своем насыщенном событиями лете.

Украинская телезвезда Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, отправила мужа Юрия Горбунова в Киев на работу, а сама продолжает отдыхать с сыном в Турции.

Ведущая программы "Світське життя" показала в фотоблоге новый пляжный кадр. На фотографии знаменитость появилась на фоне Средиземного моря, стоя на коленях на шезлонге, в розовом сплошном купальнике с изображением пояса, соломенной шляпке и черных солнцезащитных очках. Знаменитость показала большой живот на последних месяцах беременности.

instagram.com/kosadcha

В посте Осадчая рассказала о своем насыщенное событиями лете.

"Интенсивное лето! Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя, даже ремонт почти закончен. Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак обед и ужин, много съемок и даже отпуск! Но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур", — поделилась звезда.

Со своей стороны, поклонники написали в комментариях, что Катя очень милая: "Такая классная", "Милая", "Хорошая", "Крутой купальник".

Напомним, ранее беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря. Ведущая показала фигуру.

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