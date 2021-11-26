Екатерина Осадчая в купальнике показала фигуру через три месяца после родов: "Есть над чем работать"

Екатерина Осадчая в купальнике показала фигуру через три месяца после родов: "Есть над чем работать"

Звезда трижды рожала.

Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая 19 августа родила третьего сына.

После родов звезда пытается вернуть свои идеальные формы. Результатами своего похудения знаменитость решила поделиться на странице в Instagram.

Екатерина Осадчая в купальнике / instagram.com/kosadcha

Екатерина опубликовала фото, на котором изображена в черном купальнике. На снимке видно, что у ведущей довольно стройная и подтянутая фигура. Впрочем, звезда убеждена, что ей "еще есть над чем работать".

Екатерина Осадчая в купальнике / instagram.com/kosadcha

"Фото в купальнике вернулись в ленту. Но есть еще над чем работать. Чудеса не случаются, лишние кило сами не исчезнут, к сожалению", — подписала фото знаменитость.

Екатерина Осадчая в купальнике / instagram.com/kosadcha

К слову, снимки были сделаны в Абу-Даби, где сейчас Екатерина наслаждается отдыхом.

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