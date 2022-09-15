Екатерина Осадчая в куртке на голое тело и в патриотическом мини-платье очаровала красотой

Ведущая "Голосу країни-12" Екатерина Осадчая 12 сентября отпраздновала день рождения – звезде исполнилось 39 лет.
В свой день рождения Екатерина Осадчая, которая также основала Telegram-канал "Пошук зниклих", объявила благотворительный сбор для покупки дома для семьи, воспитывающей 10 детей.
Ради этого Осадчая вспомнила свое модельное прошлое и снялась в стильной фотосессии в патриотических нарядах от украинских дизайнеров. Каждая вещь была создана эксклюзивно в едином экземпляре и будет разыграна среди тех, кто задонатит от 100 грн и больше для дома для многодетной семьи.
"Вместе с украинскими дизайнерами мы в мой день рождения сделали благотворительный дроп из семи уникальных вещей. В течение месяца мы будем разыгрывать эти вещи среди тех, кто внес вклад 100 гривен и больше. Важное условие – донат не должен быть анонимным, ведь так мы вас не найдем", — рассказала Осадчая.
В коллекции представлены наряды таких украинских дизайнеров: Иван Фролов, Лилия Пустовит, Елена Рева, Эльвира Гасанова, Руслан Багинский, Юлия Магдич, Артур Кулаковский, пишет JetSetter.
Фотографом выступила знаменитая Соня Плакидюк.
Как рассказала Екатерина, за первый день ей уже удалось собрать один миллион гривен, еще осталось собрать два.
Если вы также хотите приобщиться к хорошему делу и поддержать важную инициативу "Дом для детей", свой донат вы можете сделать по ссылке.
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