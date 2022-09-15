Екатерина Осадчая в куртке на голое тело и в патриотическом мини-платье очаровала красотой

В свой день рождения Екатерина Осадчая, которая также основала Telegram-канал "Пошук зниклих", объявила благотворительный сбор для покупки дома для семьи, воспитывающей 10 детей.

Ради этого Осадчая вспомнила свое модельное прошлое и снялась в стильной фотосессии в патриотических нарядах от украинских дизайнеров. Каждая вещь была создана эксклюзивно в едином экземпляре и будет разыграна среди тех, кто задонатит от 100 грн и больше для дома для многодетной семьи.

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

"Вместе с украинскими дизайнерами мы в мой день рождения сделали благотворительный дроп из семи уникальных вещей. В течение месяца мы будем разыгрывать эти вещи среди тех, кто внес вклад 100 гривен и больше. Важное условие – донат не должен быть анонимным, ведь так мы вас не найдем", — рассказала Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

В коллекции представлены наряды таких украинских дизайнеров: Иван Фролов, Лилия Пустовит, Елена Рева, Эльвира Гасанова, Руслан Багинский, Юлия Магдич, Артур Кулаковский, пишет JetSetter.

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

Фотографом выступила знаменитая Соня Плакидюк.

Как рассказала Екатерина, за первый день ей уже удалось собрать один миллион гривен, еще осталось собрать два.

Если вы также хотите приобщиться к хорошему делу и поддержать важную инициативу "Дом для детей", свой донат вы можете сделать по ссылке.

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