Екатерина Осадчая в леопардовом купальнике посветила стройной и подтянутой фигурой

Ведущая "Голосу країни-13" Екатерина Осадчая показалась в леопардовом купальнике возле бассейна.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что ее купальный наряд необычен. В частности, в купальнике можно спокойно загорать и не бояться, что останутся белые следы. Кроме того, он отлично защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Более того, еще один плюс купального наряда это то, что он быстро высыхает.

"Больше не будет белых полос на теле от купальника. Расскажу об умных купальниках, которые пропускают загар и работают, как крем SPF 35. Этот смарт-купальник защищает от фотостарения и от ультрафиолета, а также очень быстро сохнет, что очень удобно", – поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Однако сплошной купальник не только обладает хорошими свойствами, но и прекрасно подчеркнул фигуру Екатерины Осадчей. Ведущая продемонстрировала, что у нее стройное и подтянутое тело.

"Хорошего вам остатка лета и желаю вам насладиться, насколько это сейчас возможно, этими днями лета", — пожелала подписчикам ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно стройной фигурой в купальнике похвасталась актриса Анна Саливанчук. Знаменитость показала, как держит тело в тонусе и выполняет спортивные упражнения.

Читайте также: