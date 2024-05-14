Екатерина Осадчая в обтягивающих лосинах и майке пожаловалась на лишние кило и рассекретила, как худеет к лету

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая пожаловалась, что набрала лишние кило, и рассекретила, как от них избавляется.

В своем Instagram знаменитость призналась, что поправилась на два килограмма. К лету Осадчая решительно настроена от них избавиться. Ведущая поделилась, что никогда не была довольна своей фигурой, поэтому всегда тщательно следит за питанием.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

В частности, Екатерина Осадчая после 15:00 не ест сахара. Ведущая придерживается раздельного питания, не ест хлеб и пьет много воды.

"Не помню времени, когда я была довольна своей фигурой. Поэтому всегда слежу за тем, что ем. Чтобы не расплываться, а если надо, то и возвращаться в форму, то никакого сахара после 15:00, сюда входят и фрукты. Только раздельное питание (углеводы отдельно от белков, а на человеческом языке – каша отдельно, котлета отдельно, но все можно с салатом. Хлеба – нет, много воды", — поделилась знаменитость.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина Осадчая занимается физическими активностями. Ведущей в этом помогают сыновья. Как призналась знаменитость, они не дают ей сидеть на одном месте: "Эти двое – моя постоянная тренировка".

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая поделилась архивным фото 15-летней давности. Ведущая показала, как выглядела в начале карьеры и как с годами изменилась.

Читайте также: