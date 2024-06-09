Екатерина Осадчая восхитила фото с двумя сыновьями и как они возле бассейна играли

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, как проходят летние каникулы ее двоих детей.

Так, в фотоблоге знаменитость опубликовала ряд фотографий с семилетним Иваном и двухлетним Данилом. Екатерина показалась возле бассейна, где поблизости лежали детские игрушки и круг для плавания. Кроме того, ведущая напомнила о хобби Ивана – серфинг. И поделилась снимком, как парень пытается встать на доску в бассейне под открытым небом, пошутив об отсутствии волн.

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Оба мальчика также позагорали и провели активный день с мамой. В частности, Екатерина поделилась, что ее сыновья кроме развлечений также учились. И добавила, что дети позволяют ей чувствовать себя гораздо моложе своего возраста.

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

"А вообще сегодня был хороший день дома. Когда вперемешку мороженое, мокрые плавки, слезы, смех, клубника, "не буду спать", табличка умножения и английский, как мне может быть 40, если я снова учу ребенка, как будет на английском "привет", - написала Осадчая.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая поделилась редкими фото с отцом и поздравила его с важным праздником.

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