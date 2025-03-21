Екатерина Осадчая восхитила фото с сыновьями от Горбунова и показала их развлечения за границей

Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась воспоминаниями о своей недавней поездке с детьми за границу.

В фотоблоге знаменитость похвасталась фото с Иваном и Данилой. Так, Екатерина ненадолго отложила все рабочие вопросы и поехала наслаждаться отдыхом с двумя малышами. Местом покоя в этот раз стала поездка к морю за границу.

Екатерина Осадчая показала путешествие с детьми к морю / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая также рассказала, как они проводили время втроем. По словам многодетной мамы, она наконец-то смогла замедлиться, наладить режим и поговорить с сыновьями о своем. Кроме того, семейство наслаждалось активным досугом без гаджетов и каталось на велосипедах.

Екатерина Осадчая показала путешествие с детьми к морю / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала путешествие с детьми к морю / Фото: instagram.com/kosadcha

Для возвращения вдохновения Екатерина также встречала закаты и устраивала импровизированные фотосессии на природе.

Екатерина Осадчая показала путешествие с детьми к морю / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала путешествие с детьми к морю / Фото: instagram.com/kosadcha

"Несколько дней между делами и командировками", — лаконично подписала кадры Осадчая.

В свою очередь, муж ведущей Юрий Горбунов под публикацией любимой с их сыновьями оставил смайлики в форме сердечек.

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной также показали свое весеннее путешествие. Супруги с трехмесячным сыном поехали за границу насладиться городом любви.

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