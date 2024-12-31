Екатерина Осадчая восхитила фото со старшим и младшим сыном и как проходит их последний день года

Украинская ведущая Екатерина Осадчая постепенно начинает готовиться к Новому году.

В частности, накануне подвела итоги уходящего года. Знаменитость не стала писать длинные тексты, а лишь в шутку отметила, что "живые". И добавила свое фото, как на праздничный стол ставит блюда.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Однако вскоре Екатерина показала своих сыновей и призналась, что благодарна 2024 году за то, что "в этом году крыша осталась на месте". На фотографии звезда позирует без макияжа в пижаме под одеялом в постели, рядом с ней играет младший сын Даниил, а на краю кровати сидит старший сын ведущей от первого брака Илья.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, 22-летний Илья только недавно вернулся из США в Украину. Вместе с семьей парень уже успел отпраздновать Рождество. И также в кругу семьи встретит Новый год. Пока Осадчая не делилась планами на праздничный вечер, но, вероятно, семейство будет традиционно есть вкусности.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая показывала милое фото с родителями в своем просторном доме. Также ведущая засветила новогоднюю елку и показала, как ее украсила.