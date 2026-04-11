Екатерина Осадчая восхитила, как с сыновьями от Горбунова украшала куличи к Пасхе

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, как готовится к Пасхе.

Знаменитость в своем Instagram говорит, что для ее семьи это очень важный праздник. Семья звезды тщательно готовится к Пасхе. В частности, ведущая уже украсила куличи. Екатерина Осадчая это делала не сама. Помогали звезде в этом сыновья от мужа, продюсера Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая не скрывает, что украшение куличей - это для нее особенное наслаждение, которое возвращает в детство. Кстати, результат у всех разный. Как говорит ведущая, каждый отвечал за украшение кулича.

"Украшение куличей - это отдельная радость. Как погружаешься в детство! У каждого свой творческий кулич", - делится знаменитость.

Екатерина Осадчая говорит, что в Пасхальные праздники ее семья придерживается ряда традиций. Они декорируют праздничный стол, к чему заранее готовятся, вместе с детьми украшают не только куличи, но и красят яйца, готовят корзину, которую потом святят в церкви, покупают новые вышиванки, все вместе завтракают, а в понедельник обливаются водой. Знаменитость отметила, что с мужем передает эти традиции и сыновьям.

