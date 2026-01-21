Екатерина Осадчая восхитила невиданным фото Горбунова с их новорожденным сыном в роддоме

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая восхитила семейным контентом.

Сегодня, 21 января, в Украине и мире празднуют Международный день объятий. По такому случаю звезда решила показать свои милые моменты, где присутствовало много объятий, тепла и любви. И тем самым Екатерина показала ряд невиданных фото из семейного архива.

На серии снимков можно увидеть еще совсем маленького новорожденного сына Осадчей и ее мужа Юрия Горбунова в объятиях. Далее ведущая показала, как и сама дарила объятия сыновьями и как малыши между собой делились теплом во время взросления.

«Для меня объятия — это лежать и смотреть вместе кино, про объятия с детьми перед сном, про объятия, когда хочешь в них вложить всю силу любви, и объятия, когда хочешь поддержать человека, которого видишь впервые в жизни. Сегодня обнимаю каждого и каждую!» — восхитила Екатерина.

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Кроме того, звезда вспомнила трепетные объятия во время рабочих моментов и за время с родными. Екатерина поделилась, что это казалось бы маленькое проявление любви имеет для нее огромный смысл и способен «уменьшать уровень гормона стресса» и объединять. В частности, в такие тяжелые времена, которые сейчас выпали на долю миллионов украинцев.

«Я на всю жизнь запомню Киев в мае 2022, когда на улицах подходили люди и просили просто обняться… Тогда я подумала, что сила объятий это о поддержке, о желании почувствовать что ты не один. Сейчас это желание также есть, мы стали менее открытыми чем тогда, но желание в этой поддержке оно постоянное. Говорят, что для выживания человеку нужно четыре объятия в день, а для развития — 12. Думаю, что наша потребность значительно выше», — растрогала ведущая.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с папой / © instagram.com/kosadcha

