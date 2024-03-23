Екатерина Осадчая восхитила редким фото с 2-летним сыном: "Нежности"

Знаменитость показала, как проходит их с Данилой суббота дома.

Ведущая проекту "Пісня мого життя" Екатерина Осадчая порадовала поклонников семейным контентом и поделилась нежными фотографиями с сыном из своего дома.

Так, в своих сторис в фотоблоге Екатерина показалась с двухлетним сыном Данилой от продюсера Юрия Горбунова. Звездная мама вместе с мальчиком признались, что их выходные проходят в довольно уютной домашней атмосфере. Так, счастливая Осадчая в милых объятиях заметно подросшего сына лежит на диване дома и наслаждается отдыхом. На кадре знаменитость написала: "Нежности".

Екатерина Осадчая с 2-летним сыном Данилой / Фото: instagram.com/kosadcha

Также телеведущая поделилась своими размышлениями о материнстве. В частности, Екатерина отметила, что младшие дети приходят в жизнь родителей, чтобы наслаждаться, наблюдать за их повзрослением и никуда не торопиться.

Екатерина Осадчая с 2-летним сыном Данилой / Фото: instagram.com/kosadcha

"Младшие дети даются для того, чтобы ты наконец-то увидела, как они растут", - восхитила подписью знаменитость.

Напомним, недавно украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, каким приятным сюрпризом двухлетний сын Даниил порадовал ее прямо на съемочной площадке.

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