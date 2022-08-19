Екатерина Осадчая впервые показала лицо младшего сына

Ведущая вокального шоу "Голос країни" Екатерина Осадчая сегодня отмечает первый день рождения младшего сына Даниила.

Екатерина Осадчая сегодня, 19 августа, празднует первый день рождения их с Юрием Горбуновым младшего сына Даниила.

По этому случаю звездная мама впервые показала лицо мальчика с тех пор, как он подрос. На странице в Instagram Осадчая застилала несколько кадров, сделанных летом в парке. На фотографиях Екатерина позирует, сидя на траве и вместе со старшим сыном Иваном держит Даниила за руки, помогая ему делать первые шаги.

"С днем рождения, наш Данила! Такой непростой первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как впервые!" – подписала фото Осадчая.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

В свою очередь, подписчики ведущей поздравили ее с праздником: "какие красивые блондинчики! Поздравляю вас", "Поздравляю Данилка! Крепкого здоровья, счастливого детства и мирного неба!", "С днем рождения, маленький украинец!".

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что ранее Екатерина Осадчая поделилась фото с роддома и показала, как рожала младшего сына.

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