Екатерина Осадчая впервые после третьих родов показала фигуру в бикини

Звезда стала мамой почти месяц назад.
Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая чуть меньше месяца назад в третий раз стала мамой, впервые продемонстрировала фигуру после родов.
Так, в сторис своей странице в Instagram звезда разместила фотографии, на которых позирует в синем бикини с цветочным принтом. Осадчая изображена без макияжа в бассейне на территории их с Юрием Горбуновым дома.
Стоит отметить, что после третьих родов Екатерина прекрасно выглядит и имеет довольно стройную фигуру. Как ранее рассказывала ведущая, во время беременности она пыталась следить за своим рационом питания и не позволяла себе лишнего. И теперь ей гораздо легче себе вернуть дородовую форму.
Напомним, что на днях Екатерина Осадчая показала кадры из нежной фотосессии, в которой снялась на последних днях беременности. На фото ведущая изображена обнаженной, прикрываясь голубой накидкой.