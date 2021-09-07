Екатерина Осадчая впервые после третьих родов показала фигуру в бикини

Звезда стала мамой почти месяц назад.

Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая чуть меньше месяца назад в третий раз стала мамой, впервые продемонстрировала фигуру после родов.

Так, в сторис своей странице в Instagram звезда разместила фотографии, на которых позирует в синем бикини с цветочным принтом. Осадчая изображена без макияжа в бассейне на территории их с Юрием Горбуновым дома.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Стоит отметить, что после третьих родов Екатерина прекрасно выглядит и имеет довольно стройную фигуру. Как ранее рассказывала ведущая, во время беременности она пыталась следить за своим рационом питания и не позволяла себе лишнего. И теперь ей гораздо легче себе вернуть дородовую форму.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Напомним, что на днях Екатерина Осадчая показала кадры из нежной фотосессии, в которой снялась на последних днях беременности. На фото ведущая изображена обнаженной, прикрываясь голубой накидкой.

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