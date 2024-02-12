Екатерина Осадчая впервые рассказала о судьбоносном решении, которое кардинально изменило ее жизнь

3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера первого сезона украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life, который будет называться "Пісня мого життя" и будет транслироваться каждое воскресенье.

По правилам проекта, звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются в них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполнят их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться угадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые до сих пор никто не слышал, поделятся болью, радостью, победами и падениями.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

Ведущей проекта стала Екатерина Осадчая. В рамках шоу знаменитость уже поделилась собственной историей, связанной с песней Ирины Билык – "Так просто".

В частности, ведущая вспомнила, как в 14 лет приняла судьбоносное решение, которое кардинально изменило ее модельную карьеру.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

"Когда мне было 14 лет, я работала манекенщицей в Киеве и принимала участие в самом популярном конкурсе среди моделей "Чорна перлина". Это было примерно как номинация на "Оскар", только для моделей. Я была одной из тех, кому пророчили победу. Но когда репетиции были уже в самом разгаре, мне пришло приглашение от японского модельного агентства. Оказалось, что я прошла отбор и нужно было лететь в Японию еще до того, как состоится финал конкурса", – вспомнила ведущая.

Екатерина Осадча тогда колебалась, как ей поступить. Однако знаменитость выбрала Японию. Решение кардинально изменило карьеру ведущей, ведь после этого ее ждал большой успех на подиуме и осознание, чего же она на самом деле хочет достичь.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

"В тот момент я стояла на развилке и не знала, куда двигаться дальше — к победе и признанию в Украине или контракту и неизвестности в Японии. Тогда мы репетировали один из выходов на подиум под песню Билык "Так просто". Сейчас и всю мою жизнь эта песня ассоциируется с непростым решением. Конкурс я оставила и улетела в Японию. Конечно, это коренным образом изменило мою жизнь. Далее был контракт с модельным агентством в Париже и осознание, чего хочу на самом деле", — поделилась Осадчая.

Кто из популярных звезд уже 3 марта раскроет свои секреты – смотрите на телеканале "1+1 Украина".

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