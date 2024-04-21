Екатерина Осадчая впервые за длительное время показалась со своим заметно подросшим 21-летним сыном

Также знаменитость заговорила об отличии поколений в их семье.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые за длительное время показала своего 21-летнего сына.

Обычно знаменитость крайне редко делится семейными кадрами с Ильей, однако на этот раз сделала исключение. Осадчая опубликовала в Instagram серию фото с 21-летним сыном, которые они сделали в фотобудке. На фотографиях Катерина и Илья улыбаясь позировали друг возле друга.

Екатерина Осадчая со старшим сыном Ильей / Фото: instagram.com/kosadcha

В частности, знаменитость также рассказала об отличии поколений в их семье. Ведущая считается поколением Y или "миллениалом". Это люди, которые к моменту наступления нового тысячелетия были в юном возрасте.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Старший сын ведущей принадлежит к поколению Z или "зумерам". Это люди, которые родились в начале нового тысячелетия. В отличие от "миллениалов", современные технологии для них – это обыденность, а не что-то из будущего.

По словам Екатерины Осадчей, ее муж Юрий Горбунов принадлежит к поколению Х. Это те люди, которые застали послевоенное восстановление, падение Берлинской стены и конец "холодной войны".

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

А вот младшие дети ведущей Иван и Данило – это уже поколение "Альфа", то есть те, которые пришли на смену "зумерам".

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая обратила внимание, что в их семье присутствуют все четыре поколения.

Юрий Горбунов с сыновьями Иваном и Данилой / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно ведущая рассказала о хобби 7-летнего сына Ивана. Ведущая также рассекретила его первое достижение в любимом деле.

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