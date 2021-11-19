Екатерина Осадчая впервые засветила лицо крошечного сына

Сегодня Данилу исполнилось три месяца.

Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая счастливая молодая мама.

Звезда поделилась с поклонниками радостным событием в семье. Так, сегодня, 19 ноября, исполняется три месяца младшему сыну Осадчей и ее мужу, продюсеру и ведущему Юрию Горбунову, Даниле.

instagram.com/kosadcha

О чем ведущая рассказала в Instagram. Она запостила редкие фотографии с младшим сыном и даже засветила его лицо:

"Сегодня Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данила еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди", — подписала кадры молодая мама.

instagram.com/kosadcha

В свою очередь, подписчики страницы Екатерины бросились ее поздравлять: "Мои поздравления. Пусть растет здоровенький и будет счастлив", "Очень нежные фото! От них так и веет спокойствием и любовью!", "Невероятно нежная! Мадонна! Очаровательная".

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