Екатерина Осадчая вспомнила, как 12 лет назад участвовала в "Танцах со звездами"

Екатерина Осадчая вспомнила, как 12 лет назад участвовала в "Танцах со звездами"

Ведущая призналась, что вряд ли согласилась бы это повторить во второй раз.

Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая вспомнила свой опыт участия в шоу "Танцы со звездами".

Немногие помнят, но в 2009 году знаменитость демонстрировала свои танцевальные умения на главном паркете страны. Во время суперфинала "Танцев" в этом году Осадчая была ведущей балкона, за кулисами шоу Екатерина призналась, что больше никогда не вернется на проект в качестве участницы.

Как объяснила ведущая, это не столь легко, как может показаться на первый взгляд:

"Я всегда говорю, что те, кто участвовал в танцевальных проектах, они, скорее всего, никогда больше не возвращаются. Или это Наталья Могилевская", – прокомментировала Екатерина.

Как известно, Наталья Могилевская участвовала в "Танцах со звездами" трижды. В финале первого сезона, в 2006 году, она соперничала с экс-руководителем студии "Квартал 95", ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и тогда победил он. В 2007 году Могилевской так же досталось серебро.

В 2017-м певица вернулась за реваншем и одержала вожделенную победу в паре с танцовщиком Игорем Кузьменко.

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