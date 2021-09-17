Екатерина Осадчая вспомнила, как снималась для обложки глянца: "Я неистово худела"

Фанаты сравнили звезду с Сарой Джессикой Паркер.
Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая недавно показала фигуру в купальнике через три недели после родов, вспомнила, как снималась для обложек известного глянца.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала архивные фото, на которых она позирует на выпусках глянца ELLE. Обложки были сделаны в разные годы.
На первой фотографии ведущая позирует в 2017 году. Тогда у них с ее мужем Юрием Горбуновым родился первый общий сын. Поэтому на фото Екатерина кормит грудью еще совсем крошечного Ивана.
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"На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна", — отметила звезда.
На другой обложке, которая была сделана в 2015 году, знаменитость соблазнительно позирует в эффектном наряде.
"Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму", — вспомнила Екатерина.
Пользователи же заметили, что ведущая на фотографиях не похожа сама не себя. В частности, под постом написали следующее:
- Сначала подумала, что это Сара Джессика Паркер.
- Не похожа на себя!
- Почему на первом и втором фото вы похожи на Сару Джессику Паркер.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая праздновала день рождения. По этому случаю она показала фотосет с мужем Юрием Горбуновым.