Екатерина Осадчая вспомнила, как снималась для обложки глянца: "Я неистово худела"

Екатерина Осадчая вспомнила, как снималась для обложки глянца: "Я неистово худела"

Фанаты сравнили звезду с Сарой Джессикой Паркер.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая недавно показала фигуру в купальнике через три недели после родов, вспомнила, как снималась для обложек известного глянца.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала архивные фото, на которых она позирует на выпусках глянца ELLE. Обложки были сделаны в разные годы.

На первой фотографии ведущая позирует в 2017 году. Тогда у них с ее мужем Юрием Горбуновым родился первый общий сын. Поэтому на фото Екатерина кормит грудью еще совсем крошечного Ивана.

Для просмотра фото листайте справа

"На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна", — отметила звезда.

Также читайте Именинница Екатерина Осадчая расплакалась от поздравления Потапа и Насти Каменских

На другой обложке, которая была сделана в 2015 году, знаменитость соблазнительно позирует в эффектном наряде.

"Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму", — вспомнила Екатерина.

Пользователи же заметили, что ведущая на фотографиях не похожа сама не себя. В частности, под постом написали следующее:

Сначала подумала, что это Сара Джессика Паркер.

Не похожа на себя!

Почему на первом и втором фото вы похожи на Сару Джессику Паркер.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая праздновала день рождения. По этому случаю она показала фотосет с мужем Юрием Горбуновым.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку