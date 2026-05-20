Екатерина Осадчая высказалась о скандале с "бесплатной красотой" и ответила на критику в Сети

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые отреагировала на громкий скандал вокруг ее заявления о «бесплатной молодости» и объяснила, почему ее больше всего расстроили не споры о красоте, а волна агрессии в соцсетях.

После резонансных сообщений ведущей в Instagram и Threads дискуссия быстро вышла за пределы обычного обсуждения ухода за собой. Одни пользователи поддержали Осадчую и согласились, что здоровые привычки действительно помогают дольше сохранять молодость. Другие же заявили в поддержку громкого высказывания Златы Огневич: современная ухоженность давно перестала быть «бесплатной». В комментариях вспоминали косметологов, стоматологов, спорт, качественную косметику и регулярный уход. Часть реакций была довольно резкой. Именно это, говорит телеведущая, и стало для нее наиболее неприятным

«Ну, у каждого свое мнение, и это круто. Я высказала свою точку зрения, другие люди — свою. И это нормально. Каждый высказывал ее исходя из того, как чувствует, исходя из своего опыта, возможностей, своей жизни», — пояснила Осадчая в интервью OBOZ.UA.

Екатерина Осадчая

Ведущая отметила, что спокойно относится к критике, однако не считает нормой грубость и фамильярность в общении. По словам знаменитости, некоторые комментарии ее действительно удивили, ведь люди легко переходили на оскорбления и нецензурную лексику. Осадчая отметила, что такая манера коммуникации постепенно становится привычной для соцсетей, хотя в реальной жизни общество реагировало бы на это совсем иначе.

«Вот скажите, вы позволяете себе писать людям матом? Не обращаетесь к незнакомому человеку: „Эй, ты!“ Я — тоже нет. Вы же не используете нецензурную лексику в своих материалах просто потому, что вам так захотелось. Потому что это о внутренней культуре и уважении к другим. И мне кажется, что проблема начинается именно тогда, когда фамильярность, грубость и агрессивный тон становятся нормой», — отметила телеведущая.

В своих объяснениях Осадчая также подчеркнула, что не призывала полностью отказываться от ухода или косметологии. Она лишь перечислила базовые привычки, которые, по ее мнению, помогают поддерживать хороший вид без значительных затрат: здоровый сон, спорт, отказ от алкоголя и курения, контроль здоровья и уход за кожей.

